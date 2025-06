La svolta che attendevano tutti i tifosi della Juventus è finalmente arrivata: ecco l’allenatore dei bianconeri, annuncio imminente.

I tifosi juventini attendono di sapere chi guiderà i bianconeri nella prossima stagione. Finora la Vecchia Signora ha incassato due pesanti ‘no’: uno è quello di Antonio Conte, che tutti davano ormai pronto a lasciare Napoli per tornare a ‘casa’ e che invece ha deciso di proseguire la sua avventura sulla panchina partenopea dopo lo scudetto appena vinto; l’altro è Gian Piero Gasperini, che ha preferito accettare la corte della Roma e non tornare alla Juve dove ha iniziato nelle giovanili la sua carriera da allenatore (vincendo anche un torneo di Viareggio).

In questi giorni sono circolati tanti nomi: da Roberto Mancini (già sondato a marzo per sostituire Thiago Motta) a Stefano Pioli, passando per Raffaele Palladino, Marco Silva e Roberto De Zerbi, fino ad arrivare al sogno Zinedine Zidane. Tuttavia, almeno stando alle ultime indiscrezioni, la Juve starebbe pensando a una svolta a sorpresa.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, dopo l’annuncio di Damien Comolli come nuovo direttore generale e di Giorgio Chiellini come nuovo Director of Football Strategy le probabilità di vedere ancora Igor Tudor sulla panchina bianconera stanno aumentando giorno dopo giorno.

La Juve ha il nuovo tecnico: ormai la scelta è fatta

L’allenatore croato, subentrato a Motta, ha centrato l’obiettivo quarto posto riuscendo a portare la squadra in Champions League, ricompattando anche un ambiente che pareva ormai a pezzi dopo le batoste subite contro Atalanta e Fiorentina (e prima ancora contro Empoli in Coppa Italia e PSV in Champions).

Tudor, dopo l’ultima gara a Venezia che aveva dato alla Juve la certezza della qualificazione in Champions, era stato molto chiaro: avrebbe guidato la squadra al Mondiale per Club solo con la conferma anche per la prossima stagione. Una permanenza che fino a un paio di settimane fa appariva difficile ma che ora viene data per probabile.

La Juventus, sempre secondo Sky, sostituirebbe Tudor solo se riuscisse a trovare un tecnico davvero superiore all’ex allenatore di Lazio, Marsiglia e Verona. E non è tutto: stando ai rumors pare che anche molti elementi della rosa bianconera stiano spingendo affinché il croato rimanga al timone. Tutti gli indizi portano quindi a credere che alla fine i bianconeri punteranno ancora su Tudor, provando a consegnargli una rosa rafforzata in ogni reparto.