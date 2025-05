Dalla Juventus al Real Madrid, hanno trovato l’accordo totale: affare da 59 milioni di euro, ormai si attende soltanto l’annuncio

Si infiamma il calciomercato e non è neanche partito ufficialmente. Complice il Mondiale per club e la parentesi di 10 giorni che consentirà acquisti e cessioni i primi giorni di giugno, le big sono già attive in maniera importante.

Una contraddizione in termini, considerando che diverse squadre sono ancora impegnate a raggiungere i diversi obiettivi stagionali e non sanno ancora quale sarà il loro destino. Squadre come la Juventus, ad esempio, che nelle ultime due giornate di Serie A si gioca l’accesso alla Champions League. Udinese e Venezia: alla squadra di Tudor servono due vittorie per avere la certezza del quarto posto e quindi della partecipazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, essendo in vantaggio negli scontri diretti con la Lazio, attualmente a pari punti.

Non portare a casa sei punti significherebbe mettersi a controllare i risultati proprio dei biancocelesti, ma anche eventualmente di Roma e Bologna, rispettivamente lontane uno e due lunghezze. Il quarto posto è fondamentale per programmare con un budget più consistente il futuro, anche se per i bianconeri ci sarà anche quello che arriverà da diverse cessioni. Da Vlahovic a Douglas Luiz, anche i big sono con le valigie in mano e possono garantire un importante incasso. Incasso che arriverà anche da un’operazione ormai conclusa: va al Real Madrid per 59 milioni di euro.

La Juventus passa all’incasso: Hujisen garantisce 6 milioni

Questa la clausola presente nel contratto di Dean Huijsen, ex bianconero, la scorsa estate passato al Bournemouth per una cifra intorno ai trenta milioni di euro.

Ora il club inglese ne potrebbe guadagnare il doppio se, come riferiscono in Spagna, trovassero conferma le notizie su un accordo tra il calciatore e il Real Madrid. I blancos sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di 59 milioni di euro per portare in Spagna il giovane difensore. Un affare che farebbe guadagnare anche la Juventus: i bianconeri, infatti, avrebbero a loro favore una percentuale di rivendita pari al 10%.

Se davvero l’affare si chiuderà per 59 milioni, dunque, la società piemontese andrà ad incassare poco meno di 6 milioni di euro. Chissà se però l’approdo al Real di Huijsen sarà presa come una buona notizia per la dirigenza della Juventus o come un rimpianto per un calciatore sul quale a Torino avrebbero potuto puntare e aspettare.