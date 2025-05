La Coppa Italia avrebbe potuto rappresentare una piccola redenzione per una stagione sotto tono, e invece è diventata l’emblema di un’annata fallimentare.

La sconfitta contro il Bologna nella finalissima dell’Olimpico ha sancito la fine anticipata dei sogni rossoneri, confermando un dato impietoso: il Milan non vince la coppa nazionale da ventidue anni. La rete decisiva di Dan Ndoye, nata anche da un’incertezza difensiva, ha evidenziato ancora una volta le fragilità di un gruppo che, pur avendo alzato la Supercoppa Italiana a gennaio, non ha mai trovato continuità.

Il deludente cammino in campionato e l’eliminazione precoce dalle coppe europee hanno spinto la dirigenza a riflettere su una profonda rifondazione. A rischio non è solo la guida tecnica, con Sergio Conceição ancora in discussione, ma anche l’ossatura della squadra. Diversi big potrebbero lasciare Milanello, soprattutto se dovesse sfumare la qualificazione alle coppe europee. Tra i tanti scenari aperti, uno in particolare ha riportato alla ribalta il fascino sempreverde del Real Madrid, un club che resta una calamita irresistibile per molti giocatori, specie nei momenti di transizione. Di sicuro però, i tifosi non si aspettavano un tradimento simile.

Theo Hernandez si propone al Real, Milan sotto choc

A finire al centro dell’attenzione è Theo Hernandez, uno dei pilastri difensivi del Milan nelle ultime stagioni. Secondo quanto riportato da Marca, il terzino francese si sarebbe offerto al Real Madrid, in quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Cresciuto nel vivaio dei blancos, Theo ha già vestito la camiseta blanca in passato, prima di esplodere definitivamente in rossonero. Il suo futuro, però, è ora avvolto dall’incertezza. Il contratto in scadenza nel 2026 è fermo da mesi in fase di rinnovo. Il Milan ha fatto sapere all’entourage del giocatore che non ci saranno aumenti rispetto all’attuale ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus. Una posizione che potrebbe aver spinto Theo a guardarsi intorno, consapevole che il suo valore di mercato resta elevato e che il tempo per un ultimo grande trasferimento internazionale non è infinito.

Il Real Madrid, dal canto suo, è alla ricerca di un terzino sinistro, anche se i nomi in cima alla lista sembrano essere altri, come Kerkez e Carreras. Tuttavia, l’offerta implicita di Theo Hernandez è sul tavolo e potrebbe diventare un’opzione concreta nel caso in cui le priorità del club spagnolo dovessero cambiare. Resta da capire se il Milan sarà disposto a trattare o se tenterà il tutto per tutto per trattenere uno dei suoi leader tecnici e carismatici. Una cosa è certa: l’estate si preannuncia calda a Casa Milan.