In estate verrà avviata una nuova rivoluzione in casa Milan: possono partire tre colonne, l’incasso sarà di 140 milioni di euro.

La sconfitta in finale di Coppa Italia ha lasciato il segno in casa Milan. La truppa allenata da Sergio Conceicao ha fallito l’obiettivo: oltre ad aver mancato il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana vinta lo scorso gennaio, i rossoneri vedono sfumare anche la possibilità di accedere all’Europa League senza tenere conto della posizione in campionato.

Ora il Milan non ha alternative: nelle ultime due gare di campionato dovrà ottenere sei punti per sperare di agguantare la qualificazione europea (Europa League o Conference League, sebbene ci sia ancora una remotissima possibilità di finire quarti e arrivare in Champions). Tuttavia dalle indiscrezioni che arrivano da Milano sembra che il repulisti partirà ugualmente.

Il primo a fare le valigie sarà proprio Sergio Conceicao. La proprietà non è soddisfatta del lavoro svolto dal tecnico portoghese e la brutta prestazione nella finalissima di Roma è stata il ‘de profundis’ della sua esperienza rossonera. Tuttavia non sarà solo l’ex tecnico del Porto a lasciare Milanello: anche alcuni giocatori sono destinati a partire verso altri lidi.

Piazza pulita Milan: possono partire tre big

Quasi sicuramente il club di via Aldo Rossi lascerà andare via Kyle Walker, Riccardo Sottil e Joao Felix. Tutti e tre sono arrivati in prestito nello scorso mercato invernale e nessuno di loro è stato in grado di dare il contributo che ci si aspettava. I tifosi temono però che ci sarà anche un’altra partenza, in questo caso molto dolorosa.

Tijjani Reijnders, senza dubbio uno dei più positivi della stagione rossonera, è richiestissimo da diversi big club esteri. In prima fila c’è soprattutto il Manchester City, pronto a staccare un assegno da 70 milioni di euro per convincere Ibrahimovic e Moncada a cedere il talentuoso centrocampista olandese. Pep Guardiola ha già detto alla dirigenza dei Citizens che per Reijnders non bisogna badare a spese: l’ex AZ Alkmaar ha rinnovato il suo contratto con il Diavolo a marzo scorso, estendendolo fino al 2030. Il City è però pronto a offrirgli un contratto con uno stipendio ben superiore ai 3,5 milioni di euro che attualmente percepisce in rossonero.

In estate potrebbe partire l’assalto anche ad altri giocatori di spessore della rosa del Milan: su tutti Mike Maignan e Theo Hernandez, i cui rinnovi sono al momento in una fase di stallo. In caso di cessione di tutti e tre i big i rossoneri puntano a incassare almeno 140 milioni di euro.