Alla Continassa si respira aria di grandi manovre. La Juventus si prepara a un’estate cruciale, forse la più delicata del post-Allegri, e lo scenario che prende forma ha un volto ben preciso: quello di Antonio Conte.

Non è più solo una suggestione romantica o una voce da retrobottega. È una pista concreta, alimentata da segnali sempre più chiari. Il tecnico salentino, attualmente alla guida di un Napoli in tensione per l’esito dello Scudetto e il rapporto difficile con Aurelio De Laurentiis, potrebbe dire addio al Vesuvio per tornare là dove tutto è iniziato. La Juventus, che si appresta a chiudere una stagione in chiaroscuro con Igor Tudor in panchina, vuole ripartire da un leader riconosciuto e Conte, che ha già vinto a Torino da allenatore e conosce a memoria ogni ingranaggio della macchina bianconera, rappresenta la figura ideale.

Le voci da Napoli parlano di un discreto tesoretto messo a disposizione da Aurelio De Laurentiis in chiave mercato per convincere Conte, ma la Juventus si gioca le sue carte in modo diverso. Lavorando a fari spenti e preparando il terreno con mosse che sanno di strategia di lungo corso, è dalla Spagna che arriva l’indizio che fa sognare i tifosi bianconeri.

La Juve ingolosisce Conte, Pintus in arrivo

Stando a quanto riportato da Relevo, la Juventus ha infatti formulato un’offerta per Antonio Pintus, attuale preparatore atletico del Real Madrid, nonché storico collaboratore di Conte nei suoi cicli vincenti, compreso quello alla Juventus negli anni ’90 e lo scudetto con l’Inter nel 2021. Un nome che evoca preparazione meticolosa, attenzione maniacale al dettaglio fisico e un marchio distintivo: far correre le squadre più di chiunque altro. Dopo stagioni segnate da infortuni muscolari in serie, i bianconeri vogliono cambiare rotta e Pintus è il primo tassello di una rifondazione profonda.

Il Real Madrid però non vuole perderlo. Pintus è considerato una figura chiave nell’organizzazione sportiva della Casa Blanca e potrebbe ricevere un nuovo incarico da supervisore dell’area atletica del settore giovanile. Un ruolo di prestigio ma lontano dal campo, la Juventus gli offre il cuore del progetto tecnico, mettendogli davanti un’offerta ben più allettante. L’operazione Pintus, dunque, va letta come molto più di un rinforzo per lo staff tecnico, perché ha tutte le sembianze di un messaggio chiaro: la Juventus vuole tornare grande e ha già scelto come farlo. Il ritorno di Antonio Conte non è più solo una possibilità e la sua presenza alla Cortinassa prende sempre più forma.