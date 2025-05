L’Inter brucia il Napoli sul tempo e mette le mani sul bomber che i partenopei sognavano per l’attacco, Conte furioso.

L’Inter si muove con freddezza, come chi sa esattamente dove vuole arrivare. In silenzio, senza proclami, ha piazzato la zampata giusta su un obiettivo che stava facendo gola a più di un club italiano. E mentre il Napoli studiava la strategia per portarlo sotto il Vesuvio, i nerazzurri hanno già praticamente chiuso. o quasi.

Nei giorni scorsi sembrava fatta per il napoli con gli agenti del calciatore che, addirittura, erano stati visti in città per definire i dettagli dell’operazione. L’Inter, però, non ha mai mollato e proprio quando sembrava fatta rimescola le carte. L’attaccante, infatti, oggi sarebbe molto più vicino a Milano che a Napoli, sponda nerazzurra ovviamente.

Chi è il bomber vicino all’Inter

Senza ombra di dubbio, si tratta di un colpo importante. Non solo per il valore del giocatore, ma per il messaggio che manda. L’Inter continua a programmare, a pianificare, a pensare in grande. E lo fa pescando un attaccante che ha numeri da vero finalizzatore, ma anche una struttura fisica e una duttilità tattica che si sposano bene con il gioco di Inzaghi.

Jonathan David, attaccante canadese del Lille, che a fine stagione sarà svincolato, classe 2000, l’ultima stagione in Ligue 1 ancora una volta in doppia cifra, confermando continuità e istinto da gol. Ma ciò che ha attirato l’attenzione di tanti, Napoli in primis, è la sua intelligenza nei movimenti e la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo. Insomma, non è il classico centravanti statico. È uno che gioca con la squadra, che attacca lo spazio, che sa dialogare con i compagni e soprattutto sa colpire. E farlo senza dover sborsare un euro di cartellino è un lusso che pochi possono permettersi.

Il Napoli, dal canto suo, non può che mangiarsi le mani. Aveva fiutato l’affare, stava preparando l’assalto, ma si è mosso tardi. E in un mercato dove il tempismo vale quanto i milioni, l’Inter ha dimostrato di saper leggere le situazioni con lucidità. È andata dritta su David, ha parlato con il suo entourage, ha convinto il giocatore con un progetto tecnico solido e con la prospettiva di giocare da protagonista in una squadra già vincente. E, dettaglio non da poco, in Champions con una squadra che ha le carte in regola per confermarsi protagonista.

Il fatto che arrivi a parametro zero rende l’operazione ancora più pesante. Non è un colpo di contorno, è un investimento mirato, intelligente, in linea con quella politica sostenibile che Marotta e Ausilio stanno portando avanti da anni. L’Inter non cerca nomi altisonanti solo per fare notizia, ma profili funzionali, affamati, pronti a integrarsi in un sistema che funziona e che vuole continuare a vincere.

A Napoli l’amarezza è evidente. Anche perché con Osimhen destinato all’addio, un profilo come David sembrava perfetto per raccoglierne l’eredità. Però il mercato, si sa, non perdona esitazioni. E stavolta, a spuntarla, potrebbe davvero essere l’Inter. Ancora una volta con lucidità, rapidità e visione.