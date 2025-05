La Juve sta provando a mettere a segno un colpo pazzesco: il giocatore ha già chiesto la cessione, l’affare è possibile.

Il calciomercato estivo della Juventus dipenderà molto dalla posizione che i bianconeri riusciranno a raggiungere al termine di questo campionato. Alla truppa allenata da Igor Tudor servono sei punti contro Udinese e Venezia per avere la matematica certezza del quarto posto e della qualificazione in Champions: uno scenario che chiaramente garantirebbe alla Vecchia Signora la possibilità di disporre di un budget più corposo per rinforzare la rosa.

I tifosi si aspettano colpi importanti e sperano che stavolta i nuovi arrivi possano davvero alzare di molto il livello qualitativo della squadra. Proprio in queste ore è trapelata un’indiscrezione che parla di un possibile inserimento della Juventus per un attaccante che milita in uno dei migliori club d’Europa.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola ci sarebbero buone possibilità che Rodrygo lasci il Real Madrid già in estate. L’ala brasiliana non ha giocato nemmeno un minuto nel Clasico di domenica scorsa che ha visto il Barcellona imporsi 4-3 sui Blancos: un successo che ha spinto i blaugrana a +7 sul Real quando mancano solo tre gare alla fine.

Rottura e addio: c’è la Juve, i tifosi sognano

Dopo il ko è arrivato l’annuncio che molti attendevano, ovvero l’addio di Carlo Ancelotti: il tecnico italiano lascia il club del presidente Florentino Perez per diventare il nuovo Commissario Tecnico del Brasile. Oltre ad Ancelotti sembrano sul punto di salutare i Galacticos anche alcuni giocatori, tra cui proprio Rodrygo.

Il 24enne ha avuto poco spazio in questa stagione e potrebbe quindi tentare un rilancio da qualche altra parte. Tra le squadre più interessate c’è proprio la Juventus, che ha sicuramente bisogno di migliorare il proprio reparto offensivo con giocatori di grande qualità.Tuttavia il contratto di Rodrygo con il Real Madrid scade nel 2028: per mettere a segno questo colpo eccezionale Giuntoli dovrà mettere pesantemente mano al portafogli, dato che difficilmente i Blancos accetteranno offerte inferiori ai 90 milioni di euro.

In più c’è da tenere in conto il discorso relativo all’ingaggio di Rodrygo. Il classe 2001 guadagna infatti 12 milioni di euro a stagione con il club madrileno: uno stipendio che la Juve non potrebbe permettersi. “Grazie a tutti per i messaggi e le preoccupazioni. Tornerò presto, smettetela di creare cose“, ha scritto Rodrygo sui social per provare ad allontanare le voci che lo vogliono vicino all’addio al Real. Nel frattempo, però, tanti top club – compresa la Juve – rimangono alla finestra.