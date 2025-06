La sconfitta Champions apre nuovi scenari in casa Inter: Oaktree detta la nuova linea da seguire e in cinque sono pronti ad andare via

Messi alla porta, piazzati sul mercato con la scritta ‘fine ciclo’. La sconfitta nella finale di Champions apre nuovi scenari in casa Inter e può essere interpretata come la fine di un ciclo.

Si cambia e lo si farà in maniera abbondante, con o senza Inzaghi in panchina. La permanenza del tecnico è in discussione in queste ore, ma intanto la società ha chiara la linea da seguire per la prossima stagione: rosa da ringiovanire in maniera pesante, squadra da ricostruire anche con qualche addio eccellente perché le scorie di una stagione come quella attuale (per i nerazzurri c’è ancora il Mondiale) si faranno sentire.

Marotta e Ausilio avranno il compito di presentare ai nastri di partenza del prossimo campionato un’Inter profondamente diversa da quella attuale e sicuramente più giovane. Così si va a caccia di profili emergenti, di grande qualità, ma si dovrà anche fare i conti con le cessioni. A rischio ci sono soprattutto gli ‘anziani’ del gruppo, gli over 30 di una squadra che in Champions era la più ‘vecchia’ per età media. Così in cinque sono pronti a fare le valigie, mandati via più che dalle prestazioni, dalla loro carta d’identità.

L’Inter fa piazza pulita, via gli over 30

Qualche addio è già deciso, come quelli di Arnautovic e Correa, qualcun altro è nei pensieri per prestazioni non all’altezza, come Taremi, per qualcun altro invece la ‘sentenza’ è data dall’età.

Così Acerbi e de Vrij, rispettivamente 37 e 33 anni, sono destinati a lasciare l’Inter. Difficile la conferma di entrambi, qualche possibilità in più che almeno uno resti a fare da chioccia a chi arriverà. Sulla strada che porta all’addio c’è anche Mkhitaryan che potrebbe anche decidere di lasciare il calcio. Lo ha fatto capire in dichiarazioni di qualche settimana fa: a 36 anni, dopo una carriera ad altissimo livello in giro per l’Europea, l’armeno si è detto stanco e potrebbe appendere gli scarpini al chiodo.

Poi ci sono Darmian e Sommer, 35 e 36 anni: i loro contratti scadenza tra un anno, ma un addio anticipato non dovrebbe sorprendere. Aria di rivoluzione in casa Inter, aria di ringiovanimento: un ciclo si è ormai chiuso, un altro partirà in estate e gli ‘anziani’ del gruppo rischiano di restarne fuori.