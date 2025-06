Simone Inzaghi sempre più vicino all’addio all’Inter per accettare l’offerta dell’Al Hilal. In Arabia stanno già festeggiando per il si.

Il futuro di Simone Inzaghi è avvolto da un velo di incertezza. Dopo la pesante sconfitta per 5-0 dell’Inter contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League, le voci su un suo possibile addio si fanno sempre più insistenti. L’allenatore piacentino, che ha guidato i nerazzurri a due finali europee in tre anni, si trova ora di fronte a una decisione cruciale per la sua carriera.

Ci sono partite e sconfitte che lasciano il segno, perdere una finale di Champions nel modo in cui l’ha persa l’Inter contro il PSG non può passare inosservato. Ci sono dei segni nel calcio che non vanno ignorati. Simone Inzaghi, uomo di calcio, queste cose le sa bene. Il suo addio all’Inter è solo questione di giorni, forse ore.

Simone Inzaghi quando arriva il si all’Arabia

Per Simone Inzaghi, del resto, le alternative non mancano e, soprattutto, non manca quella più allettante arrivata dall’Arabia Saudita. la squadra dell’Al Hilal ha offerto ben 50 milioni di euro per due stagioni all’allenatore italiano. Certo chi fa questa professoine lo fa perché ama il calcio, perché ama le sfide e ha l’ambizione di puntare in alto ma si parla, pur sempre, di una professione, un lavoro che più è ben retribuito e meglio è.

Per Simone Inzaghi o per chiunque si trovi nella sua situazione rinunciare a 50 milioni di euro non è certo facile. Per questo dall’Arabia danno per scontato il si di Inzaghi, il suo abbandono all’Inter quanto meno sembra certo proprio in seguito a quella sconfitta.

Non è solo la cifra, poi, a rendere allettante la proposta; il club saudita avrebbe anche promesso l’acquisto di giocatori di alto profilo, come Victor Osimhen e Ederson, per costruire una squadra competitiva a livello internazionale.

In Arabia Saudita, sono convinti che Inzaghi accetterà l’offerta. Secondo quanto riportato da Inter News 24, l’allenatore sarebbe atteso a Riyadh per discutere i dettagli finali dell’accordo. La moglie di Inzaghi avrebbe già effettuato un viaggio esplorativo nella capitale saudita, mentre il figlio Tommaso sarebbe coinvolto nelle trattative.

Nonostante le smentite ufficiali, l’aria in casa Inter è pesante. La pesante sconfitta contro il PSG ha lasciato il segno, e l’offerta dell’Al Hilal rappresenta un’opportunità difficile da rifiutare. Inzaghi si trova ora di fronte a una scelta difficile: restare all’Inter e cercare di riscattarsi dopo la delusione europea, o accettare la sfida dell’Al Hilal e iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita. Qualunque sia la sua decisione, avrà un impatto significativo sul futuro del club nerazzurro e sul panorama calcistico internazionale.