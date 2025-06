Il nome di Gianluigi Donnarumma continua a rimbalzare con forza nelle cronache di mercato e non è un segreto che per l’ex Milan vi sia una nutrita fila di pretendenti.

Il portiere della Nazionale è reduce da uno dei momenti più alti della sua carriera: la conquista della Champions League con il Paris Saint-Germain, proprio ai danni dell’Inter, battuta con un sonoro 5–0 nella finale di Monaco. Una prestazione superlativa, anche l’Inter di fatto ha tirato in porta due volte, che ha rilanciato la sua immagine internazionale dopo mesi di critiche e flessioni.

Eppure, nonostante il trofeo sollevato sotto gli occhi dell’Europa, il futuro di Donnarumma resta tutt’altro che certo. Il suo contratto con il PSG è in scadenza a giugno 2026 e, al momento, non è arrivata alcuna firma per il rinnovo. Una situazione che sta attirando l’interesse di diversi club di alto profilo, pronti a sfruttare l’opportunità. Tra questi, proprio l’Inter, ferita nel morale e nel prestigio da questa finale senza appello. Giuseppe Marotta avrebbe messo gli occhi su Gigio, con l’idea di regalare a Inzaghi un portiere di caratura mondiale. Ma potrebbe trattarsi di un inseguimento vano, perché nel cuore del numero uno azzurro sembra farsi largo una suggestione ben più familiare – quella di un ritorno alle origini, nella terra dove tutto è cominciato.

Altro sgarbo di Conte, Donnarumma torna a casa

La storia di Gianluigi Donnarumma comincia a Castellammare di Stabia, nel settore giovanile locale. Da lì, il passaggio al Milan nel 2013, quando aveva solo 14 anni, aprì la strada a una carriera precoce e brillante. Il debutto in Serie A a 16 anni, poi le stagioni da titolare rossonero, la vittoria dell’Europeo 2021 da protagonista assoluto e, oggi, quella Coppa dei Campioni alzata con il PSG. A questi traguardi si aggiungono anche quattro campionati francesi vinti a Parigi. Eppure, dopo aver conquistato quasi tutto, Donnarumma sembra pronto a tornare dove il calcio per lui è emozione, identità, radici.

La pista Napoli è più concreta di quanto possa sembrare. Con il contratto ancora in stallo e nessun accordo ufficiale all’orizzonte, l’estate 2025 potrebbe diventare l’inizio di un nuovo capitolo per il portiere classe 1999, in vista della stagione 2026. In passato, Gigio aveva dichiarato pubblicamente di voler restare al Paris Saint-Germain, ma le trattative per il rinnovo sono ferme da mesi, un segnale che qualcosa si è incrinato. Nel frattempo, Antonio Conte, confermato recentemente sulla panchina del Napoli, osserva con attenzione e prepara l’ennesimo colpo a sorpresa. Se Donnarumma non dovesse rinnovare, è già pronto l’assalto. Un’operazione che avrebbe il sapore dello sgarbo all’Inter, l’ennesimo duello indiretto tra Conte e Simone Inzaghi.