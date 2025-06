Massimiliano Allegri è pronto alla sua seconda avventura al Milan, e ha già in mente i giocatori da portare con sé in rossonero.

Massimiliano Allgeri è tornato al Milan, dove cercherà di rialzare un club che ha avuto a che fare con una stagione davvero a dir poco complicata. I rossoneri non sono riusciti ad accedere alla qualificazione in alcuna competizione europea, tant’è vero che potranno giocare soltanto in campionato e in Coppa Italia nel corso della stagione 2025/26.

Fondamentale, come primo obiettivo, sarà puntare ad arrivare nelle prime quattro posizioni per tornare in Champions League, ma chiaramente per farlo è importante avere fra le mani una rosa composta da giocatori con più energia e stimoli possibili, capaci di portare freschezza a un gruppo apparso fin troppo rigido nelle ultime stagioni: proprio per questo, potrebbero arrivare oltre 100 milioni di spese sul mercato, scopriamo quindi quali potrebbero essere gli innesti più corposi del nuovo Milan di Allegri.

Mercato da 120 milioni per Allegri: i possibili innesti in casa Milan

Il Milan chiede almeno 75 milioni di euro per Tijjani Reijnders al Manchester City, e in caso arrivassero tutti questi soldi potrebbero essere spesi sul mercato. Proprio per sostituire Reijnders, il primo acquisto andrebbe a coprire l’uomo in meno a centrocampo. Il Milan sta in questo momento valutando profili come quello di Frendrup e Nicolussi Caviglia, con il preferito che rimane Ricci. Il giocatore del Torino, che piace tanto anche all’Inter, potrebbe costare all’incirca 30 milioni.

Anche sulla difesa potrebbero essere spesi non pochi soldi, considerando oltre 40 gol subiti nella scorsa stagione dal Milan, tant’è vero che Theo Hernandez, Tomori e Thiaw potrebbero partire (ma verranno valutati prima da Allegri in ritiro). Per quanto riguarda i difensori centrali, viene valutato Gila della Lazio (difficile acquistarlo a meno di 30 milioni), ma piacciono anche Bijol e Leoni. E se lascia Theo? In quel caso, allora, il Milan lavorerà anche in ottica esterno di difesa.

Cambiaso e Udogie sono i nomi più caldi in questo senso, anche se per il giocatore del Tottenham ci vogliono almeno 40 milioni di euro. Una spesa importante è attesa quindi in casa Milan, che potrebbe tirare fuori almeno 120 milioni per i nuovi acquisti, sempre nel caso in cui le cessioni risultino essere altrettanto importanti. Difesa e centrocampo verrebbero rinnovati per donare una squadra più completa a Massimiliano Allegri, oltre che più fresca e con più stimoli. Il Milan è passato velocemente dallo scudetto conquistato nel 2021/22 a perdere anche l’accesso alle coppe europee, quindi una piccola rivoluzione è sicuramente importante che avvenga. Vedremo soltanto in estate in quale misura verranno apportati certi cambiamenti.