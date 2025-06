Nuova rivoluzione in casa Milan: dopo Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, ora tocca anche all’estremo difensore Mike Maignan

Dopo una stagione fallimentare, nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter, la società rossonera deve ripartire la prossima stagione senza competizioni europee con l’obiettivo di trovare più competitivo che mai con una sola gara a settimana. Il Milan ora è nella mani di Igli Tare, nuovo direttore sportivo, e di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico rossonero.

Sul fronte del mercato, il Diavolo ha iniziato le prime mosse per captare i colpi migliori: tra questi la clamorosa ambizione di far vestire la maglia rossonera a Luka Modrid, il 39enne centrocampista del Real Madrid, che al termine del Mondiale per Club sarà libero di scegliere l’eventuale prossima destinazione, essendo in uscita dai Blancos.

La società milanese non valuta solo le possibile entrate, ma anche le future cessioni: è ormai certo che Tijjani Reijnders lascerà in estate il Milan, per approdare al Manchester City. Il Milan sarà quindi costretto a salutare uno dei migliori centrocampisti d’Europa, e forse anche uno dei suoi big: Theo Hernandez, in scadenza di contratto nel 2026 e vicino ad una nuova avventura fuori da Milan in qualche altro club europeo.

Non solo Reijnders e Theo Hernandez sono ormai sulla via della cessione, anche il portiere di punta rossonero Mike Maignan non è più certo della sua permanenza a Milanello.

Fari puntati del Chelsea su Mike Maignan: il Milan valuta la cessione

Il nome di Mike Maignan comincia a circolare con insistenza negli ambienti di mercato della Premier League. Il Chelsea, in particolare, avrebbe messo nel mirino il portiere del Milan come possibile rinforzo per la prossima stagione. Per il momento si tratta di un’idea in fase embrionale, ma in Inghilterra assicurano che tra il club londinese e la dirigenza rossonera si sia già aperto un canale di dialogo. Un primo sondaggio esplorativo che, nei prossimi giorni, potrebbe trasformarsi in una trattativa concreta.

Al momento non si parla ancora di cifre o di un’offerta ufficiale, ma l’interesse da parte dei Blues è reale e sarà approfondito a breve. L’intenzione del Chelsea sarebbe quella di muoversi con decisione già prima del Mondiale per club, competizione a cui la squadra di Maresca prenderà parte a partire dalla fine della prossima settimana. Il club vuole infatti presentarsi all’appuntamento internazionale con un organico più definito e competitivo.

La situazione tra i pali, in casa Chelsea, è tutt’altro che stabile. Nonostante la presenza in rosa di ben quattro portieri, nessuno di loro ha convinto pienamente nel corso della stagione appena conclusa. Il titolare in Premier, Robert Sánchez, ha fornito tutt’altro che garanzie davanti alla porta: è stato considerato il portiere con il maggior numero di errori decisivi nella massima serie inglese. Da qui la necessità di puntare su un nuovo estremo difensore.

Inizialmente la priorità di mercato del Chelsea era orientata verso altri reparti, ma l’apertura del Milan alla possibilità di cedere Maignan alle giuste condizioni ha rimescolato le carte. La sensazione è che, se dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua, il club rossonero potrebbe seriamente considerare la cessione del suo portiere titolare.

Tuttavia, i Blues non sono gli unici a monitorare la situazione. Anche il Manchester United starebbe osservando Maignan con grande attenzione, soprattutto in vista di una possibile partenza di André Onana. In caso di addio del camerunese, i Red Devils potrebbero fiondarsi su Maignan, alimentando così una potenziale asta tra due grandi d’Inghilterra.