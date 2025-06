Certo, Zirkzee è nel mirino dell’Inter. Ma i nero azzurri stanno diversificando i loro interessi. Ecco i nomi alternativi o che andranno presi assieme al calciatore europeo.

Due obiettivi sfumati nel giro di poche settimane, prima la Serie A contro il Napoli e poi la Champions League contro un PSG travolgente: il ciclo sportivo di Simone Inzaghi con l’Inter, un periodo caratterizzato da vittorie e grandi successi nonostante questo epilogo, meritava sicuramente un finale migliore. Benchè l’allenatore abbia affermato di non avere intenzione di recarsi davvero in medio oriente, sembra scontato che da settembre ci sarà un altro sulla panchina dell’Inter.

Se Inzaghi non rimane, nemmeno un paio di giocatori dell’Inter sembrano avere trovato un’intesa con la squadra. In attacco servirà qualche innesto extra ora che Correa ed Arnautovic si preparano a dare forfait al team nero azzurro, rendendo necessario qualche rincalzo. Sebbene sia un campione dalla comprovata abilità nel trovare la rete in ogni contesto, appare chiaro che Lautaro Martinez non può caricarsi da solo l’intero reparto avanzato del team milanese.

Al momento la squadra nero azzurra sembra avere due nomi nel mirino per il calciomercato estivo e sono quelli di Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund. Permane però incertezza sulla loro effettiva acquisizione e come specifica una fonte autorevole, forse la squadra diversifichera la ricerca di un bomber prendendo di mira anche altri innesti. Ecco i loro nomi.

Nel mirino dell’Inter: il futuro della squadra italiana

Oltre ai giocatori danese ed olandese l’Inter potrebbe avere qualche altro colpo in canna da sparare per il mercato estivo. La stampa ha fatto insistentemente questi due nomi, con Hojlund in particolare che non faticherebber troppo ad adattarsi alla Serie A dato che ha già giocato nel nostro campionato con l’Atalanta.

Secondo un passaggio del Corriere dello Sport, il danese potrebbe addirittura avere più spinta di Zirkzee con l’Inter pronto a trattare con lo United anche solo un prestito secco: “L’Inter ha parlato con l’entourage di Hojlund per sondare il terreno, ma in parallelo va approfondita la trattativa con il Manchester United affinché gli inglesi lo lascino andare in prestito” si legge sul quotidiano alla data di oggi.

Ultima alternativa potrebbe essere Ange Yoan Bonny del Parma, classe 2003 e innesto della nazionale Under 21 della Francia che ha dato buona prova di se nel campionato finora con 12 reti. Qui però la trattativa sembra più dura con la concorrenza del Napoli, la rivale che alla fine ha conquistato lo scudetto e potrebbe strappare anche questo ultimo colpo al team del nord Italia. Insomma, il futuro del l’attacco dell’Inter, come la panchina, resta avvolto nel mistero