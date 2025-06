Cristiano Giuntoli non è affatto fuori dai giochi: spunta una nuova verità che rimescola le carte e rilancia le ambizioni di scudetto.

A volte nel calcio le voci corrono più veloci delle verità. Si parla, si scrive, si ipotizza, fino a far sembrare certe decisioni già prese, certe carriere già chiuse. Eppure, proprio quando tutto sembra destinato a spegnersi lentamente, arriva un dettaglio che cambia la narrazione.

È quello che sta accadendo in queste ore intorno alla figura di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus. Dopo mesi complicati, critiche feroci e un futuro che molti davano già lontano da Torino, il suo nome torna al centro della scena. Ma non come ci si poteva aspettare.

Giuntoli: annuncio a sorpresa spiazza tutti

Mentre la Juventus si prepara a una rifondazione totale che coinvolge società, dirigenza e panchina, qualcosa si muove altrove. A Firenze, per essere precisi. La Fiorentina, reduce da una stagione positiva ma anche consapevole di dover fare uno step decisivo per tornare davvero a competere ai massimi livelli, sta lavorando sotto traccia per un doppio colpo che potrebbe stravolgere gli equilibri del campionato. Il primo nome sulla lista è quello di Maurizio Sarri, che sarebbe pronto a rimettersi in gioco su una panchina ambiziosa, con una rosa giovane e con una società disposta a seguirlo sul piano tecnico. Ma non è tutto.

Perché accanto a Sarri, in quello che si preannuncia come un progetto ambizioso e articolato, potrebbe esserci proprio Cristiano Giuntoli. Secondo indiscrezioni che rimbalzano da più fonti, il dirigente bianconero avrebbe già avuto contatti con l’area tecnica della Fiorentina. Una mossa che sorprende e al tempo stesso affascina, soprattutto perché segnerebbe una sorta di ricongiungimento professionale tra due uomini che, in passato, hanno già condiviso visioni e successi.

La scelta di puntare su Sarri e Giuntoli, in tandem, sarebbe un segnale chiarissimo: la Fiorentina vuole puntare in alto. Non solo più belle stagioni da protagonista o finali sfiorate, ma una vera corsa allo scudetto. Un obiettivo dichiarato, ambizioso certo, ma non impossibile se si costruisce una struttura forte, coerente e guidata da uomini di esperienza. Giuntoli, con il suo lavoro silenzioso ma efficace, e Sarri, con il suo calcio codificato e coraggioso, potrebbero essere il motore perfetto di questa rivoluzione.

E intanto, a Torino, l’addio del direttore sportivo prende sempre più forma. La Juve guarda avanti, ma forse ha già voltato pagina. Giuntoli no, Giuntoli è ancora dentro il gioco. Ma con nuove carte in mano e, forse, una nuova sfida da iniziare proprio da Firenze. Dove sognare lo scudetto non è più un’utopia, ma un progetto.