La Juventus prepara la svolta: un nuovo allenatore è pronto a guidare i bianconeri, si muove direttamente John Elkann.

A Torino l’aria è cambiata. Non si tratta solo della delusione per una stagione che, ancora una volta, non ha restituito alla Juventus il ruolo che storicamente le spetta, ma soprattutto della voglia di riscatto che si respira tra i vertici del club.

Il progetto di rilancio bianconero, tanto atteso quanto necessario, passa inevitabilmente dalla panchina. Ed è proprio lì, in quel ruolo tanto esaltante quanto rischioso, che si sta giocando una partita silenziosa ma fondamentale. Perché dopo la delusione Conte, che per molti tifosi ha “buggerato” la Juventus per la seconda volta, qualcosa si è rotto.

John Elkann pronto a riportare la Juventus tra le migliori al mondo

Il nome di Antonio Conte era tornato caldo nei corridoi della Continassa, con i tifosi pronti ad accoglierlo come il condottiero del nuovo ciclo. Sembrava tutto fatto, quasi scontato. Invece no. Ancora una volta, Conte ha scelto Napoli. Una mossa che ha lasciato l’amaro in bocca a chi si era illuso. E così, dalle parole si è passati ai fatti. Stavolta John Elkann in persona ha deciso di prendere in mano la situazione. Niente più attese, nessun piano B tirato fuori all’ultimo momento. Serve una scelta forte, netta, di quelle che non si discutono.

Il nome non è stato ancora pronunciato ufficialmente, ma le tracce portano tutte verso una direzione precisa. E se si seguono i segnali, tutto conduce a Monaco di Baviera. Ufficialmente, Elkann era lì per assistere alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Ma quella non era solo una trasferta di rappresentanza. Dietro le quinte, infatti, si è mosso qualcosa. E la presenza dell’amministratore delegato di Exor a bordo campo aveva un obiettivo ben preciso: Simone Inzaghi.

L’allenatore piacentino ha appena vissuto una delle notti più difficili della sua carriera. La sconfitta netta dell’Inter in finale ha lasciato il segno, dentro e fuori dal campo. E Inzaghi, lucido come sempre, sa bene che certi momenti rappresentano la fine di un ciclo. Il suo percorso con i nerazzurri è stato importante, ricco di traguardi, ma anche costellato da momenti in cui è mancato l’ultimo salto. La Juventus, in tutto questo, rappresenta una nuova sfida, un’occasione che arriva forse nel momento più giusto della sua carriera.

Elkann vuole riportare la Juve in cima, non solo in Italia ma anche in Europa. E per farlo ha scelto di affidarsi a un tecnico moderno, capace di dare identità alla squadra, ma anche di gestire pressioni e ambizioni. Simone Inzaghi, con la sua esperienza, il suo stile e la sua fame di vittorie, sembra avere il profilo perfetto. Ora tocca solo aspettare, ma i giochi sembrano già fatti. La Juve ha scelto? E stavolta, niente più promesse mancate.