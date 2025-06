Gigio Donnarumma raffredda l’ipotesi Inter. La permanenza di Inzaghi al club nerazzurro fa vacillare l’arrivo del portiere del PSG

A Monaco di Baviera si è fatta la storia: i francesi hanno alzato per la prima volta l’ambitissimo trofeo nella massima competizione europea, e mai in una finale di Champions League c’è stato tanto scarto nel risultato finale. Un 5-0 pesantissimo per la squadra di Inzaghi che termina la stagione senza alcun titolo, costretta a perdere la sua seconda finale europea nel giro di tre anni, dopo quella ad Istanbul contro il City.

Una ferita che rimarrà aperta per i nerazzurri ancora per molto tempo. Nella finale dello scorso sabato il PSG di Luis Enrique ha travolto un Inter irriconoscibile, che non ha saputo reggere l’impeto dei francesi semplicemente perfetti sul rettangolo di gioco, regalando anche a Luis Enrique il secondo triplete della sua carriera di tecnico, dopo il trionfo con il Barca nel 2015.

Una sconfitta per l’Inter che non ha nulla a che vedere con quella subita contro il City: in quell’occasione i ragazzi di Inzaghi erano usciti con orgoglio dopo una prestazione carente di alcuni dettagli, ma di base positiva. In questo caso il rammarico è tanto, e voltare pagina sarà molto difficile, soprattutto per gli stessi tifosi nerazzurri.

Nella Capitale tedesca l’Inter ha ritrovato delle vecchie conoscenze della Serie A, e non solo: primo tra tutti Hakimi, il grande ex del match, ma oggi sul versante parigino. È stato proprio il marocchino ad aprire le marcature a Monaco di Baviera, siglando l’1-0, tra l’altro sotto il settore occupato dai tifosi interisti. Essendo rimasto molto legato all’ambiente, e soprattutto a molti giocatori nerazzurri, Hakimi è stato di parola: la non esultanza e le scuse sono la dimostrazione di valori che non si vedono più in questo calcio.

Non solo Hakimi, Kvaratskhelia, Marquinhos, Fabian Ruiz e il maestro, Luis Enrique, i nerazzurri hanno ritrovato un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano, direttamente dell’altra sponda dei Navigli: “Gigio” Donnarumma.

Suggestione Donnarumma-Inter? Solo senza Inzaghi

Ormai non è più un segreto che il portiere ex Milan sia entrato nel mirino della dirigenza nerazzurra. L’Inter sogna di prendere il giocatore a parametro zero, data la ravvicinata scadenza di contratto nel 2026 e l’incertezza sul prolungamento di contratto con il PSG, non avendo trovato ancora un accordo con il club francese. Ma la permanenza di Simone Inzaghi all’Inter potrebbe far vacillare l’arrivo di Donnarumma.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Giorgio Musso, l’ipotesi Donnarumma-Inter sembrerebbe un’ipotesi difficile con la presenza di Simone Inzaghi in panchina. L’inviato di Calciomercato.it a Monaco, che ha interpellato Hussein Yassin di “BeIN Sports”, il quale ha affermato: “Donnarumma all’Inter? Dipende da quale Inter ci sarà. Se Inzaghi resterà, io non lo vedrei bene in nerazzurro perché il gioco si basa molto sul lavoro coi piedi del proprio portiere. Donnarumma è bravo tra i pali, mentre ha dei limiti con i piedi…”.