L’estate dell’Inter si apre sotto il segno dei cambiamenti. Archiviata la stagione e con il sipario calato anche sull’avventura europea, la società nerazzurra si prepara a ridefinire i propri equilibri in vista del futuro.

Se da un lato alcuni elementi dell’attuale rosa sembrano pronti a salutare, dall’altro c’è un’idea ben precisa: aprire un nuovo ciclo. A Simone Inzaghi, artefice di un percorso importante alla guida della squadra poi chiuso con la debacle di Monaco, resta da sciogliere il nodo legato alla sua permanenza, con le sirene arabe sempre più insistenti.

Allo stesso tempo, Beppe Marotta e Ausilio sono già al lavoro per modellare l’Inter che verrà. L’intenzione è chiara: dare freschezza a un gruppo che ha raggiunto grandi traguardi, ma che necessita di nuove energie. E mentre i nomi per rinforzare la rosa sono già sul taccuino della dirigenza, un capitolo fondamentale riguarda anche i giovani di proprietà, il cui futuro potrebbe incidere direttamente sul progetto tecnico.

Pio Esposito pronto per la Serie A, Bologna in pressing

Tra i profili più monitorati figura Francesco Pio Esposito, classe 2005, uno dei talenti più promettenti del vivaio interista. L’attaccante, rientrato dal prestito allo Spezia, ha vissuto una stagione importante in Serie B e si prepara ora a compiere un ulteriore salto in avanti. L’idea dell’Inter è quella di mandarlo nuovamente in prestito, ma stavolta nel massimo campionato. E proprio in queste ore un club in particolare sembra aver mosso passi concreti. Il Bologna di Vincenzo Italiano ha messo gli occhi su di lui. Il club felsineo, reduce da una buona annata culminata con la vittoria della Coppa Italia, intende costruire una rosa competitiva anche per le sfide europee e cerca giovani di talento da integrare nel progetto.

In quest’ottica, Giovanni Sartori, direttore tecnico dei rossoblù, era presente allo stadio Zini di Cremona per assistere alla gara dei playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia. L’obiettivo era quello di valutare da vicino la prestazione di Esposito. Il Bologna si candida così come una destinazione ideale per far maturare il centravanti campano, che potrebbe trovare spazio e continuità sotto la guida di un tecnico noto per la valorizzazione dei giovani. Per l’Inter, invece, si tratterebbe di un’operazione strategica: permettere al giocatore di crescere in un contesto competitivo, per poi valutare un rientro in rosa nel medio termine. La sensazione è che Pio Esposito, al centro di tanti sguardi, abbia davanti a sé un futuro tutto da scrivere.