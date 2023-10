Emergono nuovi dati sul bilancio della Juve 2022/23. Come spiega Calcio e Finanza, i numeri saranno ancora in negativo, ma il passivo non sarà paragonabile al deficit di 239 milioni di euro dell’esercizio 2021-2022.

La notizia positiva è che sono aumentati i ricavi, che si assestano sui 500 milioni di euro. Probabile rosso in bilancio anche nella prossima annata, vista la mancata partecipazione alla Champions.

