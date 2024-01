Biraghi non si sbilancia sulla lotta Champions: «Nel girone di ritorno corrono tutti veloci…». Le parole del terzino

Il giocatore della Fiorentina Biraghi ha parlato della lotta Champions, in cui è inclusa il Milan, dopo la sconfitta contro il Sassuolo a SkySport.

SUGLI OBIETTIVI – «Non voglio affrontare questi discorsi, noi pensiamo di gara in gara, vogliamo vincerle tutte. Quando parlavo di obiettivi è perché il Sassuolo si deve salvare, se non fa punti in casa… Le altre dietro corrono, magari vai a giocare a Salerno, Verona, devono fare risultati. Noi stiamo facendo un grande campionato e le pressioni le creano gli altri perché forse noi stiamo facendo qualcosa sopra agli obiettivi iniziali. Se pensavamo di chiudere quarti il girone d’andata non so chi avrebbe creduto».

SULLA CHAMPIONS – «Non lo so, non mi piace parlare prima. Non posso sapere l’evoluzione di una squadra, nel girone di ritorno corrono tutti veloci. Noi dobbiamo vedere, ce lo dirà il tempo e le partite. Noi speriamo di correre di più, loro sono attrezzate in una certa maniera. Poi siamo lì e ci vogliamo misurare con loro».

The post Biraghi non si sbilancia sulla lotta Champions: «Nel girone di ritorno corrono tutti veloci…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG