Stig Inge Bjørnebye, direttore sportivo dell’Aarhus, ha parlato così del trasferimento ormai imminente di Yann Bisseck all’Inter

Mancano pochissimi dettagli prima dell’ufficialità del passaggio di Yann Bisseck all’Inter. Stig Inge Bjørnebye, direttore sportivo dell’Aarhus (club di provenienza del difensore) ha parlato della trattativa con i nerazzurri. Queste le dichiarazioni riportate da Tipsbladet, media danese.

LE PAROLE –: «È una bella storia, ed è importante raccontare belle storie. L’ultima partita contro il Brøndby è stata una bella storia, così come la cessione di Bisseck. Aiuta a creare un’identità. Se ci saranno altre cessioni pesanti quest’estate? No, non voglio dire nulla. C’è interesse per altri giocatori, ma non mi aspetto molta attività su questo fronte».

L’articolo Bisseck-Inter, parla il ds dell’Aarhus: «La sua cessione è una bella storia» proviene da Inter News 24.

