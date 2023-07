Il giovane difensore tedesco ha stupito in positivo nelle prime due amichevoli disputate dai nerazzurri tanto da scomodare paragoni scomodi.

Chi ben comincia è a metà dell’opera: lo spera l’Inter con Yann Aurel Bisseck. Tuttosport si sbilancia e dopo aver visto le prime due amichevoli del gigante tedesco parla di “impatto alla Skriniar“: lo slovacco arrivò dopo un’annata altalenante alla Sampdoria ma ci mise pochissimo a conquistare il posto da titolare all’Inter. L’ex Aarhus difficilmente sarà subito titolare ma a differenza del giocatore del PSG è all’esordio in Italia.

Bisseck nelle intenzioni iniziali è il vice Bastoni per via del fatto che nell’ultima stagione ha giocato sul centrosinistra ma anche perché è molto bravo in fase di impostazione. Se però si va a guardare ancora più indietro si vede che il tedesco può agire anche sul centrodestra, dove c’è il posto lasciato libero proprio da Skriniar, o proprio al centro. Finora Inzaghi lo ha schierato a destra dove il titolare potrebbe essere Darmian, pedina utile anche come quinto su entrambe le fasce. L’Inter si aspetta che Bisseck continui a progredire.

