Dramma personale per Alexander Blessin: la moglie del tecnico ex Genoa, ora all’Union Saint-Gilloise, è stata infatti colpita da un ictus. Per questo motivo il tecnico non era ieri sulla panchina della squadra nella vittoria contro lo Standard Liegi. Di seguito le sue parole.

Our coach and his family are going through a tough time, due to personal circumstances. La Royale Union Saint-Gilloise wishes them all the strength they need. pic.twitter.com/uLJy7TiMcA

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 4, 2023