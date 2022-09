Ieri pomeriggio il Centro Sportivo di Milanello ha ospitato uno speciale evento tra AC Milan e BMW Italia, Giroud ha così commentato

Ieri pomeriggio il Centro Sportivo di Milanello ha ospitato uno speciale evento tra AC Milan e BMW Italia, Giroud ha così commentato:

«Le chiavi della macchina sono sempre con me! Sono un grande appassionato di auto sportive: mi piace il rombo del motore e mi danno adrenalina, posso avere la stessa sensazione di quando segno un gol davanti ai nostri tifosi. Non vado troppo veloce, ma quando posso mi piace molto guidare e BMW è l’auto perfetta per mettersi alla guida in modo confortevole e dinamico. Sono contento di aver scelto la BMW iX, che unisce grandi prestazioni al rispetto per l’ambiente»

