Boattin: «E’ stata una serata speciale: primo gol in azzurro e qualificazione al Mondiale». Le parole della calciatrice azzurra

Lisa Boattin ha parlato in seguito alla vittoria contro la Romania e alla qualificazione al Mondiale femminile 2023. Ecco le parole della calciatrice azzurra:

«Nel momento in cui mi è arrivato il pallone non ho avuto grandi pensieri, solo di tenerla bassa perché avevo provato qualche altro tiro in passato in cui l’ho sempre alzata troppo. Devo dire che è andata bene, è stato un bel tiro. È stata una serata speciale, qualificazione mondiale e primo gol in azzurro, non potevo chiedere di meglio. Era davvero importante vincere, volevamo questo Mondiale, sapevamo che era alla nostra portata e penso che ce lo meritiamo»

