Non finisce bene l’esperienza della Bobo TV: dopo le notizie circolate e la diretta Instagram di Adani, arriva la risposta di Vieri

Un’amicizia finita male: è il caso di dirlo per quanto successo al quartetto composto da Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. La Bobo TV non esiste più, adesso c’è il Bobo Vieri Talk Show, con solo lui al comando. Dopo le ultime notizie circolate nei giorni successivi all’annuncio della rottura e dopo la diretta Instagram di ieri fatta da Adani, arriva la replica dell’ex attaccante del Milan, tramite un messaggio del proprio avvocato.

IL MESSAGGIO – «L’Avvocato Danilo Buongiorno, di Milano, legale del sig. Christian Vieri comunica che a fronte di notizie, articoli e comunicazioni varie svolte attraverso fonti social, testate giornalistiche, testate web, blog e da singoli privati (connessi con i recenti fatti della BOBO TV) aventi contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell’immagine privata e pubblica dello stesso, si riserva fin d’ora di agire in sede civile che in sede penale avanti l’autorità giudiziaria competente per la tutela dei diritti degli interessi del proprio assistito»

