Il Boca Juniors ha ufficializzato la firma di Edinson Cavani, ex attaccante di Palermo e Napoli. I dettagli

Il Boca Juniors, attraverso un post pubblicato sui propri social, ha annunciato l’arrivo in Argentina di Edinson Cavani. L’attaccante ex Napoli si era svincolato nelle scorse ore dal Valencia.

Il club argentino ha scritto: Felici di averti a casa, condividendo un video di alcune delle sue giocate più importanti. L’uruguagio torna così in Sud America a distanza di sedici anni, quando lasciò il Danubio per l’Italia e per il Palermo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG