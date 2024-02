Il giornalista Alessandro Bocci ha espresso il suo parere sulla grande rimonta dei nerazzurri ai danni degli uomini di De Rossi.

Alessandro Bocci celebra i grandi meriti dell’Inter dopo il 4-2 di Roma. “È l’anno dell’Inter, che nel 2024 ha sempre e solo vinto: sette partite su sette, cinque in campionato, due in Supercoppa. Lo ha fatto rincorrendo e soffrendo, senza mai smarrire la consapevolezza della propria forza. Una squadra matura e intelligente, capace di tirarsi fuori dalle situazioni più complicate, come è successo sotto il diluvio dell’Olimpico”.

Certezze

“L’Inter, sorpresa e schiacciata, colpita due volte prima dell’intervallo nonostante la difesa migliore del campionato, ha un’anima guerriera. E nella ripresa, in appena sette minuti, ha rimesso a posto le cose, cancellando l’illusione dei bagnati tifosi giallorossi e quella degli juventini a casa. L’Inter è forte, matura, esaltante. Dominante. I meriti sono collettivi. Marotta e Ausilio non hanno sbagliato le scelte, ma Inzaghi ha saputo migliorare tutti i giocatori. Thuram non è solo la spalla di Lautaro, si sta rivelando decisivo anche dentro l’area”.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Il cambio in porta

“E chi rimpiangeva Onana tra i pali, si sarà convinto che Sommer è più affidabile: sua la tempestiva uscita sull’impacciato Lukaku che evita il 3-3 e impedisce a Romelu di prendersi la rivincita. Una serata perfetta per l’Inter, che segna anche il quarto gol con Bastoni nel recupero”.

Calendario in discesa

“La vittoria in casa della Roma vale un pezzo di scudetto. Per come è maturata, persino più preziosa di quella contro la Juventus. E ora contro Salernitana (venerdi), Lecce e Genoa la regina può blindare il primo posto. La squadra di Inzaghi è padrona del proprio destino. E la Champions all’orizzonte, con una squadra così matura, non è un peso ma una sfida elettrizzante“.

