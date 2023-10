Le parole di Bojan Krkic, ex giocatore e scout del Barcellona, sull’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic

Bojan Krkic, ex giocatore e scout del Barcellona, ha parlato a El Bar.

PAROLE – «Sì, abbiamo avuto la possibilità di ingaggiare Vlahovic al Barça. Giocava molto bene nella Fiorentina, aveva già debuttato per la prima squadra e segnato. Valeva solo 12 milioni al tempo ed era un ottimo affare. C’è stato un incontro con l’allenatore Koeman e i direttori sportivi, ma è stato scartato. In verità, pensavano che non fosse un granché, che non avesse un livello tanto elevato per il Barcellona del futuro».

