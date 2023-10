Le ultime notizie per Inter e Milan sul possibile abbattimento dello stadio San Siro. Tutti i dettagli in merito

Il Comune di Milano si è espresso sulla possibilità di abbattere San Siro per Inter e Milan dopo la caduta di alcuni vincoli.

COMUNICATO – «Il Consiglio comunale ha eletto l’Avvocato Prof. Edoardo Raffiotta membro del Collegio dei Garanti del Comune di Milano in sostituzione del Prof. Mario Cera, dimissionario. Come previsto dall’articolo 21 dello Statuto del Comune di Milano, il Collegio dei Garanti, composto da tre membri, è l’organo chiamato a decidere sull’ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento attuativo; inoltre, in caso di controversie il Collegio è garante dell’interpretazione corretta dello Statuto comunale».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG