Bojan Krkic si racconta e parla di come, per lui, Messi e Ronaldo non possano essere presi ad esempio per i giovani

Bojan Krkic, ex attaccante spagnolo, ha così parlato nella sua intervista ad As.

LE PAROLE – «Né Messi, né Cristiano, né Rafa Nadal sono casi ordinari, non possono essere l’esempio per i giovani. Sono straordinari. Quel tipo di successo è riservato solo a loro. Il successo può essere applicato a molti scenari. Per me Sergio Canales è un atleta di successo perché si è rotto tre volte il ginocchio ed è arrivato in Nazionale. Joselu, a 33 anni, è arrivato a Madrid. Questo è successo».

