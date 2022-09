Thiago Motta, salvo clamorose sorprese, sarà il nuovo allenatore del Bologna in questa stagione

Thiago Motta, salvo clamorose sorprese, sarà il nuovo allenatore del Bologna in questa stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore è arrivato in città per limare i dettagli di un accordo per un contratto biennale.

L'articolo Bologna, accordo trovato con Thiago Motta: i dettagli proviene da Calcio News 24.

