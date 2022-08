Segnando contro il Verona, Arnautovic ha raggiunto Roberto Baggio in una speciale classifica

La stagione del Bologna è cominciata nel segno di Marko Arnautovic, a segno sia contro la Lazio che contro il Verona. Due gol che gli hanno permesso di eguagliare una leggenda rossoblù come Roberto Baggio.

Come riportato da Opta, infatti, l’austriaco è il primo giocatore a segnare in entrambe le prime 2 gare del Bologna in un campionato di Serie A proprio dal Divin Codino che ci riuscì nella stagione 1997/98.

L’articolo Bologna, Arnautovic come Baggio: il record del bomber austriaco proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG