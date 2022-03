Il posticipo serale della trentesima giornata del campionato di Serie A è Bologna-Atalanta.

Mihajlovic dovrebbe lasciare in panchina Barrow avanzando Orsolini in posizione d’attacco al fianco di Arnautovic; Gasperini ha perso anche Toloi per infortunio, Pessina dovrebbe fare il trequartista alle spalle di Malinovskyi e Boga. Ecco le probabili formazioni.

Sinisa MIhajlovic

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Bagnolini, Bardi, Binks, Mbaye, Dijks, Kasius, Viola, Aebischer, Sansone, Vignato, Falcinelli, Barrow. Indisponibili: Kingsley, Dominguez, Santander. Squalificati: Bonifazi, Sansone.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Demiral, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Musso, Rossi, Scalvini, Gius. Pezzella, Pasalic, Koopmeiners, Mihaila, Cisse, Muriel. Indisponibili: Ilicic, Zapata, Miranchuk, Toloi. Squalificati: Zappacosta.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG