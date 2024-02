Le parole di Sam Beukema, difensore del Bologna, sugli obiettivi della squadra rossoblù per questa stagione

Sam Beukema, difensore del Bologna, ha parlato al Quotidiano Sportivo.

MILAN – «Penso che, prima di una gara così, in uno stadio così, chiunque magari firmerebbe per il pari. Ma provo un po’ di frustrazione se guardo a come si è sviluppato il match: siamo partiti forte, abbiamo segnato con Joshua e stavamo per andare all’intervallo in vantaggio; i rossoneri sarebbero stati costretti a scoprirsi nella ripresa e, a quel punto, avremmo potuto vincere. Invece è arrivato il pari a fine primo tempo. Poi, nell’economia della gara, vanno considerati quei due rigori: il primo non c’era, il secondo, sì, è stato un mio errore. Alla fine, però, siamo felici di questo punto».

EUROPA – «La gara di Milano ci ha ridato grande fiducia, perché abbiamo giocato davvero bene. Ma ora siamo focalizzati solo su sabato: dobbiamo essere super pronti per il Sassuolo, una sfida da vincere assolutamente, anche perché davanti ai nostri tifosi. Certo, abbiamo vissuto una piccola flessione, dopo tanti mesi straordinari: ma San Siro ci ha dato la consapevolezza per riprendere a correre. Tra di noi non fissiamo obiettivi, non ne parliamo: perché crearci inutili pressioni da soli? Ora viviamo gara per gara, poi ad aprile vedremo dove saremo e dove potremo arrivare».

