Come comunicato dal sito web ufficiale della FIGC, l’Italia a marzo volerà negli USA per due partite amichevoli contro Venezuela e Ecuador. Ecco la nota azzurra.

NOTA – Trent’anni dopo il Mondiale che la vide perdere in finale ai calci di rigore con il Brasile e a quasi 19 anni di distanza dal match con l’Ecuador del giugno 2005, l’Italia tornerà a marzo negli Stati Uniti per disputare le amichevoli con Venezuela ed Ecuador. Due test probanti, in vista di EURO 2024, con due nazionali in piena corsa per il prossimo Mondiale. Giovedì 21 marzo (ore 22 italiane, 17 locali – diretta su Rai 1) al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami, gli Azzurri affronteranno il Venezuela, mentre domenica 24 marzo (ore 21 italiane, 16 locali – diretta su Rai 1) se la vedranno con l’Ecuador alla Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New Jersey.

