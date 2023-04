Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha parlato in vista della sfida di domani contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervistato dal TG Regione Emilia-Romagna, l’AD del Bologna, Fenucci, ha parlato così in vista di Bologna-Milan:

«Il Bologna ha dimostrato di non aver paura di nessuno. Loro arriveranno per fare bene anche perché arrivano dal doppio successo contro il Napoli che li ha galvanizzati dal punto di vista morale. Anche noi però siamo in grande forma».

