Markus Thuram ha preso una botta in Bologna-Inter, andata in scena sabato scorso, e il Corriere svela le sue condizioni

Momenti di spavento per Markus Thuram, uscito anzitempo in Bologna-Inter anche per una botta subita nel corso della partita.

Il Corriere dello Sport svela però che la sostituzione è legata alle rotazioni più che a problemi fisici. Le sue condizioni non preoccupano infatti Simone Inzaghi.

