Il Bologna può contare sul fattore Dall’Ara nell’anticipo di Serie A contro l’Inter, in programma domani pomeriggio alle 18

Mancano meno di ventiquattro ore al fischio d’inizio di Bologna-Inter, anticipo della 28° giornata di Serie A. I rossoblù può contare del pubblico amico dello stadio Dall’Ara in cui ha dati incredibili.

Come spiegato dal sito nerazzurro, la squadra di Thiago Motta non ha perso in venti delle ultime ventuno gare casalinghe in campionato (13 successi e 7 pareggi). Solo l’Inter (37) ha guadagnato più punti in gare tra le proprie mura (35 in 14 match) nel campionato in corso.

L’articolo Bologna-Inter, i rossoblù puntano sul fattore Dall’Ara: il dato è clamoroso proviene da Inter News 24.

