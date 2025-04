Bologna-Inter, molto più di una sfida: Pagliuca rivela ciò che può fare la differenza

I nerazzurri si stanno preparando ad una gara molto delicata per l’avversario da affrontare ma non solo.

L’atmosfera si fa densa in vista di Bologna-Inter, sfida che profuma di alta classifica, ambizioni forti e ricordi pesanti: proprio a causa di questi ultimi, Inzaghi ha fatto una cosa che fa di rado. Gianluca Pagliuca, che ha difeso i pali di entrambe le squadre, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport senza freni. Le sue parole danno un’immagine chiara di ciò che accadrà al Dall’Ara: nessuno si tirerà indietro, nessuno abbasserà la testa. Pagliuca non accetta semplificazioni, non accetta la lettura di una partita segnata in partenza. L’Inter ha carattere, ha fame, ma il Bologna risponde colpo su colpo. L’ex portiere non esita: sarà una gara “tostissima”, combattuta, probabilmente decisa da un dettaglio. Il Dall’Ara non è terreno comodo per la capolista. Il passato recente dice che l’Inter qui ha spesso sofferto, e il passato pesa, anche solo per un attimo.

Inter e Bologna dominano il gioco: la forza sta nei dettagli

Pagliuca non fa giri di parole: oggi Inter e Bologna offrono il calcio migliore del campionato. I nerazzurri colpiscono con precisione chirurgica, sfruttano spazi come pochi altri, scelgono il momento giusto per affondare. Il Bologna invece aggredisce, non esce mai dalla gara, mostra muscoli e testa. Due filosofie che si incrociano, due idee che si sfidano. L’ex portiere lancia anche un messaggio chiaro a chi pensa che Italiano possa cambiare approccio per limitare i danni: l’aggressività del Bologna non andrà in pausa, nemmeno davanti all’Inter. Anzi, è proprio quella la chiave che può mettere in difficoltà i nerazzurri.

Il bivio della stagione: qui si decide più di quanto sembra

Anche perché l’Inter ricorda bene il valore di questa sfida. Le ha fatto perdere uno Scudetto, ha causato l’eliminazione dalla Coppa Italia nella passata stagione e ora, con il Napoli che osserva da vicino, una vittoria al Dall’Ara peserebbe come un macigno. Pagliuca guarda il calendario e mette in chiaro una cosa: Bologna-Inter vale molto di più dei tre punti. È uno snodo per scudetto e Champions. Per l’Inter può essere il passaggio chiave per rilanciare il messaggio: “Non ce n’è per nessuno”. Per il Bologna invece è la grande occasione per confermare il salto di qualità.

