Inter: Ausilio sta preparando il colpo a sorpresa per l’attacco?

Si ritorna a parlare di un possibile colpo a parametro zero per i nerazzurri nonostante le linee guida della nuova proprietà siano diverse.

Un possibile scenario di mercato sta suscitando l’interesse dei tifosi dell’Inter. Il giornalista Gian Luca Rossi pensa che in caso di trionfo nella competizione europea, un rinforzo di spessore possa essere portato a Milano per consolidare il reparto offensivo. Tra i nomi che stanno circolando, uno in particolare sembra destare l’attenzione degli esperti di mercato. Si tratta di Jonathan David, un attaccante talentuoso che potrebbe essere il grande acquisto estivo per l’Inter. Non c’è solo il centravanti del Lille tra gli obiettivi dei nerazzurri.

Il piano di mercato di Ausilio per rinforzare l’attacco

Secondo Nicolò Schira, la trattativa per il possibile arrivo di David potrebbe ricordare quella che ha portato Marcus Thuram all’Inter. Ausilio, noto per la sua abilità nel condurre trattative, non sembra voler mollare la presa su questo affare. Le difficoltà iniziali sembrano diminuire, dato che le richieste del giocatore sono scese. Se all’inizio il canadese chiedeva una cifra elevata in termini di bonus alla firma, ora la richiesta è intorno ai 10 milioni di euro. Con il passare del tempo, la situazione potrebbe evolvere ancor più favorevolmente per l’Inter. L’adattamento al mercato è un’arte che Ausilio conosce bene, e la determinazione di portare David a Milano è sempre più evidente.

David come Thuram 2.0?

Gian Luca Rossi conferma che la strategia del club potrebbe includere un approccio simile a quello utilizzato per Thuram, con il direttore sportivo che continua a mantenere vivo il contatto con David. Ausilio potrebbe continuare a monitorare la situazione e, al momento opportuno, piazzare il colpo decisivo. L’eventuale vittoria della Champions League, infatti, potrebbe diventare il fattore che farà scattare una serie di eventi che porteranno Jonathan David all’Inter. La pazienza potrebbe essere la chiave per concretizzare l’affare e regalare a Inzaghi un attaccante di qualità assoluta.

