Rinnovo de Vrij, sembra fatta… oppure no?

Da giorni si parla del futuro dell’olandese, ora qualcosa si muove davvero. Le ultime dichiarazioni dell’agente chiariscono la cosa.

Da settimane si rincorrevano indiscrezioni, piccoli segnali, movimenti attorno al futuro di due difensori che hanno lasciato un segno profondo nella retroguardia dell’Inter. Il club, immerso in una fase delicata tra gestione delle risorse e pianificazione della prossima stagione, si trova davanti a decisioni non semplici. Tra voci di mercato, valutazioni tecniche e questioni anagrafiche, la società si è mossa con cautela ma anche con la consapevolezza di dover garantire continuità e affidabilità in una zona di campo che richiede equilibrio e solidità. In questa prospettiva, i nomi di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi sono tornati costantemente nelle conversazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Una fiducia costruita nel tempo

La centralità di Stefan de Vrij nello scacchiere difensivo interista non è mai stata realmente messa in discussione. L’olandese ha vissuto stagioni ad altissimo livello, guadagnandosi il rispetto di compagni, tecnici e avversari. La sua esperienza internazionale, unita a una freddezza invidiabile nei momenti più complessi, ha spesso fatto la differenza anche se l’olandese in questo momento non è tecnicamente la prima scelta di Inzaghi. Discorso simile per Francesco Acerbi, che ha saputo ribaltare ogni scetticismo iniziale con prestazioni sempre sopra la media. La sua figura è stata spesso associata alla tenacia e all’intelligenza tattica. Dietro il suo arrivo in nerazzurro c’è stata una spinta importante da parte di Simone Inzaghi, che lo conosceva bene dai tempi della Lazio e aveva individuato in lui la pedina perfetta per rinforzare il reparto. L’intuizione del tecnico ha avuto un peso determinante, soprattutto in un contesto di mercato limitato da difficoltà economiche e soluzioni ridotte.

Pastorello rompe il silenzio: decisione presa

La conferma è arrivata nel pomeriggio di ieri da una delle fonti più autorevoli in merito: l’agente Federico Pastorello. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha tolto ogni dubbio sulla permanenza di de Vrij: “Stefan è da molti anni all’Inter, è contento. Non ci sono dubbi sulla sua permanenza, rimarrà per almeno un altro anno e poi vedremo”. Parole nette, che mettono il punto su una trattativa mai realmente in discussione, ma che aspettava solo l’annuncio giusto per uscire allo scoperto. Lo stesso Pastorello ha parlato anche di Acerbi, confermando l’attenzione per il suo percorso e lasciando intendere che un eventuale prolungamento non è affatto da escludere. I contorni di questo futuro iniziano a delinearsi, con la difesa interista pronta a ripartire da due certezze.

