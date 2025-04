Verso Bologna-Inter, c’è un dettaglio che non convince: scelta difficile per Inzaghi

Tra assenze pesanti, rotazioni obbligate e un attacco inedito, la formazione dell’Inter per Bologna nasconde più di un punto interrogativo.

Simone Inzaghi prepara una mossa inattesa per la trasferta di Bologna. L’allenatore, dopo settimane di gestione attenta delle forze, starebbe pensando a una novità importante nel reparto offensivo. La decisione riguarda un giocatore che finora ha vissuto ai margini, ma che potrebbe ritrovare una maglia da titolare proprio nel giorno di Pasqua. Thuram è ai box: lo staff medico ha valutato rischioso forzare i tempi di recupero, è stato stilato un programma preciso per il suo rientro. Taremi e Arnautovic, ancora lontani dalla miglior condizione, scalpitano ma non convincono. Da qui l’idea di ripescare un nome che, almeno nelle rotazioni recenti, era finito in fondo alla lista; questo però, come riporta la Gazzetta dello Sport, non sarà l’unico cambio nella formazione iniziale.

Cambio della guardia sulla sinistra

Sulla corsia mancina Dimarco dovrebbe rifiatare dopo una serie di partite ad altissimo dispendio fisico. Le sue recenti prestazioni sono state impreziosite da quattro assist, ma proprio per questo Inzaghi ha deciso di preservarlo in vista dei prossimi impegni. Al suo posto ci sarà Carlos Augusto: il brasiliano ha garantito solidità ogni volta che è stato chiamato in causa e ha messo a segno tre reti in campionato. Il resto della formazione ricalcherà quella vista contro il Bayern Monaco, con Sommer in porta, la difesa a tre confermata e Darmian largo a destra. A centrocampo il solito trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Attacco tutto albiceleste

Il vero colpo di scena riguarda l’attacco. Inzaghi ha deciso di puntare su Joaquin Correa dal primo minuto accanto a Lautaro. Una coppia che non si vedeva dal primo tempo di Inter-Genoa del 22 febbraio, quando il Tucu era stato sostituito all’intervallo dopo una prova incolore. Da allora, solo spezzoni di gara. Stavolta, però, il tecnico sembra convinto a dargli un’altra chance vera.

