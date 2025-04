Inter, attenzione a cosa ha detto Italiano in conferenza: cambia tutto per il match del Dall’Ara?

I nerazzurri domani saranno di scena al Dall’Ara di Bologna per affrontare una delle squadre più in forma del campionato in questo momento.

Nel giorno della vigilia, Vincenzo Italiano si è presentato in conferenza stampa con la consueta lucidità. Il tecnico rossoblù ha aperto il suo intervento con un invito a riformulare le aspettative sull’obiettivo stagionale: “Mi piacerebbe sentire parlare di treno per l’Europa, non solo di Champions”. L’allenatore del Bologna, che ha riportato entusiasmo ed equilibrio in un gruppo giovane e ambizioso, ha spiegato che l’intento è centrare un posto europeo, senza fissarsi troppo su quale competizione sarà. La sfida all’Inter arriva in un momento chiave del campionato, e l’attenzione è massima. Simone Inzaghi cambierà qualcosa nella formazione e rinuncerà a due big.

Le condizioni degli acciaccati

Italiano ha risposto alle domande sulle condizioni di Odgaard, Castro, entrambi reduci da problemi fisici, e non solo: “Odgaard 95% bene, Castro 50%. Il problema di Odgaard è diverso da quello che ha subìto Castro. Odgaard è in gestione , non lo abbiamo rischiato a Bergamo. Castro ha ancora fastidio al piede ma sta molto meglio. Nei prossimi giorni questo recupero sarà più veloce. Calabria e Ferguson ancora a parte ma si stanno avvicinando, Ferguson più avanti Calabria ha dolore alla caviglia. Skorupski si è allenato negli ultimi due giorni, ma dalla prossima settimana sarà a pieno regime“.

Un avversario totale, da affrontare senza pause

La concentrazione di Italiano si è poi spostata sull’Inter, definita “una squadra completa in tutto e per tutto”. L’allenatore ha sottolineato l’elevata qualità del gruppo di Inzaghi, capace di gestire ogni fase del gioco con naturalezza. Nessuna concessione all’entusiasmo per l’assenza di Thuram: “Non cambia niente. Loro si conoscono da anni, giocano tantissimo insieme, fanno le scelte giuste con velocità e intensità”. Il Bologna dovrà quindi proporre una partita attenta, senza blackout, restando dentro al match dal primo all’ultimo minuto. I nerazzurri, secondo il tecnico, sono perfettamente rodati e hanno codici di gioco ben chiari. Servirà una prova di carattere, spinta anche dall’orgoglio ferito dopo la sconfitta di Bergamo.

