Il destino di De Winter si decide prima di giugno? C’è un indizio che spaventa l’Inter

De Winter è nel mirino di diversi top club italiani, ma una mossa inaspettata potrebbe cambiare radicalmente le dinamiche del suo trasferimento.

Il calciomercato si scalda con largo anticipo e tra i nomi che iniziano a circolare con insistenza c’è quello di Koni De Winter. Il difensore del Genoa ha attirato l’interesse di diversi top club italiani grazie alla sua duttilità e alla crescita mostrata nel corso della stagione. Classe 2002, piede destro, capace di agire sia da centrale che da braccetto in una difesa a tre, ma all’occorrenza anche da terzino, De Winter ha mostrato personalità e solidità. L’Inter ha acceso i riflettori da tempo, seguendo con attenzione ogni prestazione del giovane belga. Le sue caratteristiche piacciono particolarmente a chi cerca difensori in grado di integrarsi subito in meccanismi consolidati. Il Genoa, consapevole del valore del giocatore, ha fissato un prezzo chiaro: 25 milioni di euro. Intanto la giornata di ieri si è rivelata importantissima per il futuro del reparto arretrato nerazzurro.

Quattro big in corsa, si accende la concorrenza

L’Inter non è l’unica a monitorare la situazione. Anche Milan, Roma e Napoli hanno inserito De Winter tra i possibili rinforzi per la prossima stagione. Le prestazioni con il Grifone hanno convinto tutti: il belga non ha tremato davanti agli attaccanti più forti della Serie A e ha mostrato margini di miglioramento notevoli. Ogni club valuta il colpo in ottica presente e futura: inserire un giovane di qualità, già abituato al campionato italiano, senza dover puntare su un profilo da adattare. Il prezzo fissato dal Genoa resta una soglia alta, ma la concorrenza potrebbe portare a una vera e propria asta. Chi vuole anticipare i tempi dovrà muoversi subito, magari già nella mini sessione di mercato prevista per il primo giugno.

Spunta la Juventus: svolta a sorpresa nel dossier De Winter

La Juventus, secondo TuttoJuve, starebbe valutando l’idea di riportare De Winter a Torino sfruttando una clausola che rende la situazione molto più interessante. I bianconeri vantano il 25% sulla futura rivendita del giocatore e questo dettaglio può far abbassare il prezzo del cartellino fino a 12-15 milioni. Una cifra che cambia completamente le dinamiche della trattativa e potrebbe permettere alla Juve di sorpassare tutte le concorrenti.

