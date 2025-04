Inter, qualcosa si muove sotto traccia: il secondo acquisto è più vicino di quanto sembri?

I nerazzurri si sono portati avanti in vista del Mondiale per Club e della prossima stagione: oltre a Petar Sucic potrebbe essere vicinissimo un altro colpo.

Durante la sfida europea tra Inter e Bayern Monaco a San Siro, tra le presenze sugli spalti c’era anche un osservato speciale: Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma. La sua presenza a Milano non è passata inosservata e ha alimentato subito voci e supposizioni su un possibile sviluppo di mercato tra i due club. Il dirigente giallorosso ha seguito la partita con particolare attenzione, intrattenendosi nel post-gara con alcuni esponenti nerazzurri in un clima disteso. Una visita che non ha il sapore dell’improvvisazione, ma che si inserisce in un contesto di valutazioni e strategie che si stanno intensificando proprio in queste settimane. I nerazzurri hanno intenzione di ritoccare molto la rosa in vista della prossima stagione con obiettivi in ogni zona di campo.

Segnali sempre più chiari dal fronte Inter

L’Inter, dal canto suo, sta accelerando le riflessioni su un nome che ha sorpreso tutti per impatto e affidabilità: Nicola Zalewski. L’esterno polacco ha guadagnato spazio e considerazione nello scacchiere nerazzurro, dimostrando di potersi adattare con efficacia ai meccanismi di Inzaghi. Il club capitolino ha aperto al dialogo, lasciando intendere una certa disponibilità a trovare un’intesa. I 6 milioni fissati per il riscatto sono una cifra sostenibile per le casse nerazzurre, soprattutto se si considera il potenziale di crescita del calciatore e la sua capacità di garantire profondità su entrambe le corsie.

Incontro positivo, ecco cosa cambia ora

L’esperto di mercato Nicolò Schira ha svelato un dettaglio cruciale: l’incontro tra Ghisolfi e l’Inter ha avuto esiti positivi. Secondo il giornalista, i nerazzurri stanno già lavorando per chiudere l’operazione a titolo definitivo. Il dialogo ha avuto toni concreti, lasciando filtrare ottimismo da entrambe le parti. Zalewski, di fatto, non è più soltanto un’ipotesi o una suggestione di fine stagione: il suo futuro è sempre più tinto di nerazzurro. Adesso si attende il passaggio formale, ma i segnali indicano che la fiducia sull’esercizio dell’opzione è molto alta. L’Inter si prepara a blindare il polacco: l’operazione è entrata nella sua fase decisiva.

