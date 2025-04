Inzaghi ha capito tutto prima di Bologna-Inter: ma cosa lo preoccupa davvero?

Una sfida dal peso specifico altissimo attende l’Inter: a Bologna si decidono molto più dei tre punti. E c’è chi comincia a intravedere i primi segnali di rischio.

Il calendario offre una tappa complicata all’Inter. La trasferta di Bologna arriva in un momento delicato, con una classifica che resta corta e una lotta Scudetto tutta da definire. La squadra di Italiano sta vivendo un buon momento e non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della comparsa. L’Inter lo sa, e Simone Inzaghi lo sa ancora meglio. Per lui il match del Dall’Ara non sarà una semplice sfida da tre punti, ma un vero test di maturità: l’allenatore, tra l’altro, è di fronte ad una scelta di formazione molto difficile. Il rischio di perdere terreno esiste, anche perché la fatica comincia a farsi sentire. E, in giornate così, i dettagli possono incidere più del previsto.

Assenze, scelte difficili e un avversario insidioso

Thuram non ci sarà, e questo cambia molto. L’attaccante francese ha dato profondità, qualità e presenza offensiva per tutta la stagione, ma dopo la gara europea con il Bayern le sue condizioni non permettono rischi. Inzaghi dovrà scegliere con attenzione: da Arnautovic a Correa, passando per Taremi, ogni opzione ha i suoi pro e contro. A complicare il tutto c’è il fatto che il Bologna gioca bene, corre, ha entusiasmo. Al Dall’Ara ha già messo in difficoltà avversari molto attrezzati. È una partita che può far capire dove si trova davvero l’Inter in questo momento: tra stanchezza accumulata, cambi obbligati e pressione costante, non sarà semplice.

Impallomeni lancia l’allarme: Inter a rischio passo falso

Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, l’ex calciatore e attuale opinionista Stefano Impallomeni ha espresso le sue perplessità proprio su questa trasferta. Le sue parole non lasciano molto spazio a interpretazioni: “Inzaghi sa benissimo che a Bologna sarà come una finale. Teme possa perdere dei punti dopo questa giornata”. Secondo Impallomeni, il calendario favorisce il Napoli, almeno in questa fase, e per questo il margine di errore si riduce drasticamente.

Leggi l’articolo completo Inzaghi ha capito tutto prima di Bologna-Inter: ma cosa lo preoccupa davvero?, su Notizie Inter.