L’Inter si prepara ad affrontare una decisione difficile: una proposta allettante potrebbe cambiare tutto.

Non solo i titolarissimi, ma anche alcuni giocatori che sembravano essere destinati ad essere seconde linee stanno contribuendo enormemente al progetto di Simone Inzaghi. Yann Bisseck è uno di questi. L’Inter ha trovato in lui una risorsa preziosa, che ha saputo adattarsi perfettamente al sistema di gioco a tre difensori. Da braccetto di destra, ha mostrato un grande potenziale, anche se ancora non è perfetto in fase difensiva. Ciò che però ha colpito davvero è la sua capacità in fase di impostazione e la forza nel gioco aereo, due aspetti che gli hanno permesso di attirare l’interesse di club di primo livello in tutta Europa, come Bayern Monaco, PSG e non solo. Le sue prestazioni hanno convinto, e i top club sono pronti a puntare su di lui.

L’Inter ha in mente un piano preciso

Marotta e Ausilio non intendono separarsi facilmente da Bisseck. Nonostante le offerte continue e l’interesse crescente, l’Inter vede nel difensore un elemento fondamentale per il futuro della squadra. Inzaghi è convinto che Bisseck possa ancora migliorare, perfezionarsi in difesa e diventare un perno difensivo affidabile.

La cifra che può far vacillare i dirigenti

Ma le offerte sono tante, e il club nerazzurro dovrà valutare attentamente ogni proposta. Secondo Inter Live, la cifra richiesta per una possibile cessione si aggira attorno ai 40 milioni di euro, una somma che consentirebbe di rinforzare ulteriormente la rosa con un altro giovane talento. Sebbene l’Inter non abbia posto un veto al trasferimento, la valutazione economica sarà fondamentale, con l’obiettivo di ottenere una plusvalenza significativa, proprio come avvenuto con Onana. Questo scenario potrebbe aprire la porta a una cessione che, seppur dolorosa, potrebbe rivelarsi positiva per il bilancio e le prospettive future del club.

Leggi l’articolo completo Bisseck in partenza? La cifra che farà riflettere l’Inter, su Notizie Inter.