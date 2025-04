L’Inter parte svantaggiata? C’è un aspetto che può cambiare il corso della semifinale

L’Inter si prepara a una semifinale di Champions che potrebbe scrivere una pagina storica. Ma qual è il vero segreto per passare il turno?

Demetrio Albertini, ex centrocampista della Nazionale, ha analizzato il cammino dell’Inter verso la semifinale di Champions contro il Barcellona. Per lui, la fase decisiva di questa competizione richiede una qualità fondamentale: l’attenzione. L’Inter, grazie a giocatori che hanno già affrontato la finale di Istanbul due anni fa, ha un’esperienza preziosa in situazioni di alta pressione. La gestione delle emozioni sarà cruciale. Dall’altra parte, il Barcellona è una squadra piena di giovani talenti, imprevedibile e in grado di creare occasioni, ma anche di concederne agli avversari. Albertini avverte: il club catalano potrebbe pagare l’eccesso di fiducia, mentre l’Inter dovrà rimanere concentrata su ogni dettaglio per avere successo. Prima del doppio confronto coi catalani però ci sono altre gare, a cominciare da quella di domani col Bologna: Inzaghi sembra pronto a sorprendere al momento di schierare la formazione.

Un gruppo solido con un mix vincente

L’Inter non parte svantaggiata contro il Barcellona, secondo Albertini. Anzi, Marotta e Ausilio hanno costruito una squadra solida, in grado di fare la differenza nelle sfide più impegnative. Il mix di giovani e giocatori esperti, con un nucleo di italiani come Barella, Acerbi, Bastoni, Darmian e Dimarco, è un punto di forza. Albertini sottolinea come la presenza di calciatori che incarnano il vero spirito dell’Inter, come Barella, possa fare la differenza. Questi giocatori sono quelli che trasmettono l’attaccamento alla maglia, fondamentale in momenti decisivi. Marotta ha scelto di seguire una linea già sperimentata alla Juventus: un gruppo coeso, che sa cosa significa giocare per obiettivi importanti.

Una partita fondamentale da non sottovalutare

L’ex centrocampista lancia anche un monito per l’Inter: sarebbe stato preferibile giocare la gara di andata a San Siro. Il Barcellona in casa giocherà con l’intenzione di giocare una partita decisiva, cercando di sfruttare il suo gioco offensivo. Albertini avverte che l’Inter non deve approcciare la sfida con una mentalità troppo prudente, pensando che ci sia ancora il ritorno per recuperare. “Potrebbe essere troppo tardi”, avverte. La prima partita sarà cruciale, e i nerazzurri dovranno giocarla con l’intensità giusta fin da subito per non lasciare spazio a sorprese.

