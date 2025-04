L’Inter pronta a scommettere su Nuno Tavares? Ci sono dubbi

Mentre l’Inter osserva, il futuro del terzino è più incerto che mai: infortuni, concorrenza agguerrita e cifra richiesta potrebbero complicare le cose.

Il nome di Nuno Tavares continua a circolare con insistenza in ottica mercato suscitando l’interesse di vari club italiani. Le qualità del terzino portoghese, specialmente la sua velocità e propensione alla spinta offensiva, avevano inizialmente attirato l’attenzione di Inter, Milan e Juventus. La Lazio ha fissato una cifra di 40 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. Tuttavia, il percorso di Tavares non sembra essere più in ascesa. I frequenti infortuni muscolari hanno minato la sua continuità, portando i club interessati a fare delle valutazioni più approfondite. L’Inter e gli altri top club italiani si trovano quindi di fronte a un dilemma. I nerazzurri la prossima estate spenderanno molto più del passato per motivi ben precisi.

Tavares verso Milan o Juventus?

Nonostante ciò, nel contesto attuale, è difficile immaginare che l’Inter possa competere con altre squadre per l’acquisto di Nuno Tavares. Come evidenzia Inter Live, le difficoltà fisiche del giocatore, unite alla necessità di rinforzare altri reparti, portano a pensare che Milan e Juventus potrebbero essere più convinte sul giocatore. In tutto ciò, i rossoneri potrebbero cedere Theo Hernandez ed i bianconeri Cambiaso.

Inter con altre priorità sul mercato

L’Inter, pur mostrando interesse per Tavares, non sembra essere nella condizione di fare un grosso investimento su di lui, soprattutto in un periodo in cui la priorità è puntare su altri settori della squadra. Nonostante le sue caratteristiche siano ancora apprezzate, l’Inter ha già alternative in rosa come Dimarco e Carlos Augusto, che svolgono un ruolo simile. Inoltre, la dirigenza nerazzurra si sta concentrando e sta trattando Luis Henrique del Marsiglia. Le necessità primarie dell’Inter sono un attaccante e un difensore centrale.

