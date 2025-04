C’è un nome che sta tornando con forza nei piani dell’Inter, ma qualcosa si muove nell’ombra: il finale potrebbe non essere quello che tutti si aspettano.

L’Inter guarda avanti, con un piano chiaro per il prossimo mercato estivo: ringiovanire l’organico senza perdere continuità nei risultati. L’obiettivo è costruire una rosa più giovane, mantenendo esperienza nei reparti chiave. La dirigenza nerazzurra ha già iniziato a monitorare diversi profili in grado di garantire affidabilità e margini di crescita. Tra i nomi considerati, c’è anche un volto noto agli osservatori del club, uno di quelli che non è mai davvero sparito dai radar.

Un profilo già seguito ai tempi della Sampdoria

Il riferimento è a Giovanni Leoni, classe 2006, oggi al Parma. Il difensore centrale aveva attirato l’attenzione dell’Inter già durante la sua esperienza nella Primavera della Sampdoria. Dopo il passaggio ai crociati, il giovane ha proseguito il suo percorso nel campionato di Serie B, attirando attenzioni anche da parte di altri club importanti. Il suo profilo si adatta perfettamente al progetto nerazzurro, basato sulla crescita di talenti italiani con già qualche apparizione significativa nei professionisti.

La Juventus osserva e prepara la contromossa

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus si è inserita nella corsa per Leoni. In particolare, Cristiano Giuntoli avrebbe già messo gli occhi sul giovane difensore ed è pronto, tra l’altro, a seguirlo da vicino nel match di Pasquetta che vedrà il Parma in campo. Un’occasione per osservare da vicino il suo rendimento in un contesto competitivo. Il club bianconero non vuole lasciarsi sfuggire un potenziale pilastro del futuro, aprendo così un nuovo capitolo del duello con l’Inter. Stavolta, la sfida si gioca in silenzio, lontano dalle telecamere, ma con in palio un nome destinato a far parlare di sé.

Leggi l’articolo completo L’Inter torna su un vecchio pallino della difesa: ma stavolta c’è anche la Juventus, su Notizie Inter.